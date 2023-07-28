Фінляндія, Швейцарія та Швеція можуть долучитись до безпекової програми США

Фінляндія, Швейцарія та Швеція, відомі тривалим дотриманням політики нейтралітету в Європі, розглядають можливість приєднання до програми партнерства у сфері безпеки Національної гвардії США на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це в четвер оголосив командувач Нацгвардії США Ден Хокансон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Хокансон зазначив, що американська сторона веде переговори окремо з Фінляндією, Швейцарією та Швецією для посилення партнерства у сфері безпеки із США.

Він уточнив, що Фінляндія і Швеція, які вже відмовились від нейтралітету заради вступу в НАТО, "наразі ведуть переговори про партнерство", а Швейцарія "наразі переглядає відносини, які інші країни мають з Національною гвардією, та оцінює можливість такої програми в майбутньому".

Програма державного партнерства Національної гвардії США є важливим інструментом, за допомогою якого американські війська вибудовують відносини з іноземними військовими, проводячи регулярні тренування та освітні обміни з молодими офіцерами.

Вона передбачає налагодження партнерських відносин між підрозділами Національної гвардії США та країнами, що їх приймають. Це може допомогти іноземним військовим краще планувати власні операції відповідно до західної доктрини.

Програма партнерства Нацгвардії США розпочалася 30 років тому після розпаду Радянського Союзу. Україна однією з перших приєдналась до програми у партнерстві з Національною гвардією Каліфорнії.

З перших днів російського повномасштабного вторгнення українські Військово-повітряні сили звернулися за підтримкою до партнерів з Національної гвардії Каліфорнії, з якими вони проходили підготовку, зазначає AP.

Як відомо, Фінляндія і Швеція - останні країни, які подали заявки на членство в НАТО. Фінляндія вступила до Альянсу у квітні, а Швеція, як очікують, має шанс зробити це до кінця року.

Швейцарія ж, яка тривалий час дотримувалась нейтралітету, на початку цього року почала розглядати можливість послаблення експортного контролю за відправленням зброї до зон активних бойових дій.