Перші танки Abrams надійдуть до України у вересні

Сполучені Штати розраховують, що перші танки Abrams прибудуть до України у вересні, повідомляє видання Politico.

Як повідомляє видання, Abrams, ймовірно, прибудуть до України у вересні. У серпні планується відправити кілька танків Abrams до Німеччини, де пройдуть остаточний ремонт і модернізацію. Як тільки цей процес буде завершено, перша партія Abrams поїде до України.

За даними видання, в адміністрації Байдена мають намір якнайшвидше доставити Україні більше обіцяного озброєння, щоб надати допомогу в контрнаступі та зміцненні оборони країни у довгостроковій перспективі. Повідомляється, що перша партія складатиметься із 6-8 танків. Усього США планують відправити 31 танк.

"Ми безперечно працюємо над тим, щоб доставити їх (танки - ІФ-У) в Україну якнайшвидше", - заявив представник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл.

Перш ніж ЗСУ зможуть розпочати експлуатацію танків, вони мають пройти 10-тижневий курс навчання на 31 навчальному танку на армійській базі Графенвер у Німеччині. За словами джерела у Пентагоні, українські танкісти мають закінчити навчання на Abrams у серпні.

За словами джерел, перші танки можуть прибути в Україну навіть у серпні, але ці терміни вкрай оптимістичні.