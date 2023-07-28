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АНАЛІТИКА

Відпочинок на Мальдівах під час війни: Депутату Арістову повідомили про підозру

23:34 27.07.2023 |

Політика

 

За матеріалами розслідування Державного бюро розслідування та Служби безпеки України 27 липня генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату Юрія Арістову у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Як ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора, за даними слідства, народний обранець, знаючи про наявність законних обмежень щодо виїзду за кордон, у червні 2023 року спланував відпочинок з сім'єю на Мальдівах.

При цьому зазначається, що підозрюваний намагався надати законності такому відпочинку. Він підготував документи про надання йому дозволу на службове відрядження на три дні з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литовської Республіки.

До цих документів він вніс завідомо неправдиві відомості про термін свого перебування за кордоном.

Будучи за кордоном, він дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів міста Києва. При цьому до електронної системи охорони здоров'я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з'ясовано, що депутат разом з сім'єю - жінкою та дітьми - до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Авіаквитки до Мальдівської Республіки депутат придбав заздалегідь.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше ЗМІ писали, що заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" Юрія Арістова у середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах.

Вартість проживання на двох за одну ніч у цьому готелі коливається від 100 тис. грн до понад мільйона. У якій саме віллі відпочивав нардеп - невідомо.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ініціював призупинення членства Арістова у фракції, а в разі підтвердження повідомлення журналістів - складання депутатського мандату.

У 2019 році Юрій Арістов був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", він також є членом однойменної фракції. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Раніше ЗМІ вже писали про схильність депутата до екзотичних островів. Зокрема, минулого року під час зимових канікул ВР Арістов полетів на острів Занзібар у Африці. Вартість туру для всієї родини в чотирьох зірковому готелі стартує від 170 тис. грн.

До обрання у Верховну Раду Юрій Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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