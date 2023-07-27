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Влада заблокувала виїзд за кордон нардепам і чиновникам, – ЗМІ
15:17 27.07.2023 |
Влада заблокувала виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам, а також планує доопрацювати законодавство, яке регулює відрядження.
Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела в Офісі президента.
Це відбулося після низки скандалів із "відрядженнями" нардепів на люксові курорти.
"Це правда, що всім депутатам і чиновникам заблокували виїзд з України. Люди втратити зв'язок з реальністю. Зараз відповідні органи будуть дуже ретельно перевіряти документи про відрядження, запрошення, дорогу і так далі. Щоб не було такого, що відрядження у Вільнюс, а люди повертаються через Хорватію, де ще тиждень затримуються", - зазначив співрозмовник видання.
Також, за його словами, буде доопрацьовано постанову, яка регулює ці відрядження і відпустки за кордоном стосовно військових теж.
"Є думки про те, що особливо скандальні люди, після того, як втратять мандат, могли б отримати повістки і піти повоювати", - додав він.
Раніше з'явилася непідтверджена інформація, що "на прикордонні пости розіслали вказівку про заборону на виїзд всіх чиновників та депутатів за кордон".
У Держприкордонслужбі від коментаря ухилилися, наголосивши, що дотримуватимуться чинного законодавства, як і завжди.
Раніше ЗМІ писали, що заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга Народу" Юрія Арістова у середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах.
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