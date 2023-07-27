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АНАЛІТИКА

Рада позбавила Арістова мандата

14:59 27.07.2023 |

Політика

 

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Юрія Арістова.

Відповідне рішення підтримали 320 парламентаріїв на пленарному засіданні в четвер, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Рада припинила депутатські повноваження депутата Арістова. За 320 депутатів", - написала вона у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося у ЗМІ, Арістов був помічений у середині липня в п'ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що розташований на приватному острові Ітхаафу (Мальдіви). Зокрема, журналісти видання "Слідство.Інфо" отримали підтвердження у працівників курорту про те, що Арістов справді був їхнім гостем.

Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" (42-й номер у списку як безпартійний), член однойменної фракції у Верховній Раді України. Із 29 серпня 2019 року очолював парламентський комітет із бюджету, однак у грудні 2022 року Арістова обрали заступником голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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