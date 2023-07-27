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Посли G7 схвалюють ініціативу нардепів про відновлення декларування для чиновників

13:22 27.07.2023 |

Політика

 

Посли країн "Великої сімки" (G7) схвалюють ініціативу народних депутатів щодо поновлення електронного декларування для посадових осіб держави.

"Посли G7 вітають ініціативу депутатів ВР щодо відновлення подання декларацій про активи та забезпечення максимальної прозорості (з обмеженими, пропорційними та чітко визначеними винятками, пов'язаними з воєнним станом). Це життєво важливий антикорупційний захід для і важливий крок на шляху до ЄС", - ідеться в повідомленні на сторінці дипломатів у твіттері.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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