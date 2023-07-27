Фінансові новини
- |
- 27.07.23
- |
- 20:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Посли G7 схвалюють ініціативу нардепів про відновлення декларування для чиновників
13:22 27.07.2023 |
Посли країн "Великої сімки" (G7) схвалюють ініціативу народних депутатів щодо поновлення електронного декларування для посадових осіб держави.
"Посли G7 вітають ініціативу депутатів ВР щодо відновлення подання декларацій про активи та забезпечення максимальної прозорості (з обмеженими, пропорційними та чітко визначеними винятками, пов'язаними з воєнним станом). Це життєво важливий антикорупційний захід для і важливий крок на шляху до ЄС", - ідеться в повідомленні на сторінці дипломатів у твіттері.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
|Помісний собор ПЦУ підтвердив перехід на новоюліанський календар 156 голосами зі 161
|Рада відправила Ткаченка у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики
|Нацбанк вперше за понад рік знизив облікову ставку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
|Влада заблокувала виїзд за кордон нардепам і чиновникам, – ЗМІ
|Помісний собор ПЦУ підтвердив перехід на новоюліанський календар 156 голосами зі 161
|Рада позбавила Арістова мандата
|Рада відправила Ткаченка у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики
|Рада продовжила термін дії воєнного стану на 90 діб
Бізнес
|TikTok додав текстові публікації на тлі ребредингу Twitter
|My Netflix — нова функція для тих, кому складно шукати контент
|Google розробила інструмент на базі штучного інтелекту, який вміє писати новини
|Маск показав новий логотип Twitter
|OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент
|Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99
|Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер