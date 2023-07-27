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До Білорусі під виглядом «оздоровлення» вивезли три тисячі українських дітей - Кислиця в ООН
08:58 27.07.2023 |
До Білорусі під виглядом «оздоровлення» вивезли три тисячі українських дітей.
Про це заявив у середу постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу з обговорення обстрілів історичного центру Одесу та портової інфраструктури, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.
Кислиця пояснив, що Москва, використовуючи низькоточні протикорабельні ракети проти наземних цілей, завдала значних пошкоджень історичному центру Одеси, визнаному об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ракети вцілили у 29 історичних та культурних пам'яток, включаючи музеї, культові та житлові будівлі.
Загалом, унаслідок атак було зруйновано та пошкоджено близько 50 будівель, у тому числі 4 школи, 5 дитсадків та два позашкільні навчальні заклади.
Постраждала також будівля консульства Греції, а минулого тижня - консульство Китаю.
«Українське зерно та інші продукти харчування залишаються ще однією мішенню, яку Росія намагається знищити, абсолютно не переймаючись серйозними наслідками для світової продовольчої безпеки», - зазначив постпред.
За його словами, РФ може вдатися до нападів на цивільні судна і встановлення додаткових мін у водах, прилеглих до українського узбережжя.
«Є підстави вважати, що Росія готує такі інциденти з метою звинуватити Україну й перешкодити суднам з інших країн заходити в українські води й користуватися українськими портами», - пояснив Кислиця.
Він наголосив, що блокаду українських портів, руйнування їхньої інфраструктури, перешкоджання експорту зерна, а також залякування іноземних торгових суден слід розцінювати як напад на свободу судноплавства.
Ці дії також спрямовані на усунення конкурента на ринку, навмисне підвищення світових цін на продовольство й отримання прибутку шляхом мільйонів людей по всьому світу, які постраждають від цього, додав він.
Кислиця також привернув увагу членів РБ до проблеми насильницького переміщення українських дітей з окупованих територій. Їх «піддають антиукраїнській індоктринації та пропаганді, спрямованій на прищеплення ненависті до України, її мови, культури та історії», зазначив постпред.
Крім депортації в Росію, переміщення в межах окупованих територій, дітей також вивозять до Білорусі. За наявною інформацією, з початку вторгнення до Білорусі з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей під виглядом «оздоровлення» було вивезено понад 3 тис. українських дітей.
Кислиця розповів Радбезу, що напередодні Державна дума Російської Федерації ухвалила закон про підвищення призовного віку. Представляючи законопроєкт, голова думського комітету з оборони генерал Андрій Картаполов відкрито заявив, що «цей закон написаний під велику війну, під загальну мобілізацію, і зараз цією великою війною вже пахне.
«Замість того, щоб шукати миру, вони продовжують мріяти про велику війну, де Україна не буде єдиною мішенню», - наголосив Кислиця, нагадавши, що Україна - на відміну від Росії, яка прагне більшої війни, - домагається миру, відповідно до формули, викладеною Президентом Володимиром Зеленським.
Як повідомлялося, у середу Радбез ООН провів два засідання щодо ситуації в Україні: одне - на вимогу Росії, про нібито переслідування російського православ'я, друге - на запит України, про обстріл історичного центру Одеси та портової інфраструктури.
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