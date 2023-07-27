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Байден наказав поділитися з судом Гааги даними про воєнні злочини РФ в Україні, - NYT
08:52 27.07.2023 |
Президент США Джо Байден таємно наказав американському уряду ділитися з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі інформацією про воєнні злочини Росії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання New York Times.
Про такий таємний наказ Байдена американському ЗМІ стало відомо від офіційних осіб, обізнаних з цим питанням. Чиновники вважають, що такий крок американського президента, свідчить про значну зміну політики США.
Як пояснили чиновники, ухвалене Байденом рішення перекреслює багатомісячний опір з боку Пентагону, який боявся, що такий крок може створити прецедент, який дозволить переслідувати американських військових.
За даними NYT, США мають інформацію про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, а також примусово депортувати українських дітей з окупованих територій.
Деякою інформацією, як стверджує NYT, американська сторона вже поділилася з українськими прокурорами, але не з судом Гааги.
Воєнні злочини РФ в Україні
Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ завела майже 90 тисяч справ за фактом воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. Воєнні злочини РФ розслідує і Міжнародний кримінальний суд Гааги.
Наразі МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за фактом незаконного вивезення українських дітей в РФ. Ордер видали і на російського дитячого омбудсмена.
У березні цього року міністр юстиції Британії Домінік Рааб заявляв, що Лондон допоможе МКС у розслідування справ щодо РФ та Путіна.
Крім того, МКС почав розслідувати підрив росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, в середині червня представники суду Гааги відвідали Херсон та Антонівку, які були затоплені після руйнування дамби.
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