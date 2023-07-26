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АНАЛІТИКА

Перевірки військкоматів в Україні. Підозру повідомили 21 особі

16:46 26.07.2023 |

Політика

 

В Україні тривають перевірки військкоматів. Від початку війни Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Повідомлено про підозру 21 особі. 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб - спрямовано до суду", - розповів він.

Павлюк нагадав, що створені робочі групи для перевірок військкоматів від Міністерства оборони працюють в регіонах.

"Аналізується все - досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами. Триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів. Окрім цього, у пріоритеті - цифровізація роботи центрів комплектування", - зазначив заступник міністра оборони.

Крім того, як зазначив Павлюк, прийнято вже понад 2300 звернень від громадян.

"Теми охоплюють весь спектр питань, які можуть виникнути при взаємодії з ТЦК та СП - від корупційних проявів до якості організації роботи. Кожне звернення опрацьовується індивідуально", - додав він

Куди звертатись?

Якщо ви зіткнулися з проблемами під час взаємодії з ТЦК та СП, треба повідомляти Міноборони за цими контактами:

* за номером 0 800 31 01 79 (багатоканальна гаряча лінія);
* на електронну пошту [email protected];
* на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

Перевірки військкоматів в Україні

В Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.


Вчора воєнкома Євгена Борисова заарештували, а НАЗК розпочало понад 100 перевірок, пов'язаних з воєнкомами в Україні. Президент України Володимир Зеленський назвав перші результати перевірок ТЦК та СП в Україні невтішними.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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