Фінансові новини
- |
- 26.07.23
- |
- 18:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Перевірки військкоматів в Україні. Підозру повідомили 21 особі
16:46 26.07.2023 |
В Україні тривають перевірки військкоматів. Від початку війни Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Повідомлено про підозру 21 особі. 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб - спрямовано до суду", - розповів він.
Павлюк нагадав, що створені робочі групи для перевірок військкоматів від Міністерства оборони працюють в регіонах.
"Аналізується все - досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами. Триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів. Окрім цього, у пріоритеті - цифровізація роботи центрів комплектування", - зазначив заступник міністра оборони.
Крім того, як зазначив Павлюк, прийнято вже понад 2300 звернень від громадян.
"Теми охоплюють весь спектр питань, які можуть виникнути при взаємодії з ТЦК та СП - від корупційних проявів до якості організації роботи. Кожне звернення опрацьовується індивідуально", - додав він
Куди звертатись?
Якщо ви зіткнулися з проблемами під час взаємодії з ТЦК та СП, треба повідомляти Міноборони за цими контактами:
* за номером 0 800 31 01 79 (багатоканальна гаряча лінія);
* на електронну пошту [email protected];
* на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.
Перевірки військкоматів в Україні
В Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тисяч євро.
Вчора воєнкома Євгена Борисова заарештували, а НАЗК розпочало понад 100 перевірок, пов'язаних з воєнкомами в Україні. Президент України Володимир Зеленський назвав перші результати перевірок ТЦК та СП в Україні невтішними.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики
|У Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
|Екснардепу Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді
|Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики
|Перевірки військкоматів в Україні. Підозру повідомили 21 особі
|На пленарному засіданні ВР не вистачило депутатів для результативного голосування – нардеп
|Суд ЄС скасував торішнє продовження санкцій проти Пшонки і його сина
|Угорщина протисла вилучення трьох осіб із санкційного списку ЄС через війну РФ – ЗМІ
|Український БПЛА Sirko запустили в серійне виробництво
|Фракція «Батьківщина» намагається перешкодити розгляду в Раді законопроєкту про відновлення декларування - Арахамія
Бізнес
|My Netflix — нова функція для тих, кому складно шукати контент
|Google розробила інструмент на базі штучного інтелекту, який вміє писати новини
|Маск показав новий логотип Twitter
|OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент
|Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99
|Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер
|AMD вважає, що штучний інтелект стане «мегатрендом» у світі обчислень