Угорщина протисла вилучення трьох осіб із санкційного списку ЄС через війну РФ – ЗМІ

Посли ЄС у середу продовжили на шість місяців заморожування активів та заборону на видачу віз 1800 фізичним і юридичним особам за підрив Росією територіальної цілісності України, при цьому Будапешт домігся скасування санкцій проти 3 осіб.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За інформацією Джозвяка, зусиллями Угорщини із санкційного списку "вдалося видалити три другорядні особи". При цьому спочатку угорська сторона хотіла вилучити дев'ятьох осіб, але це їй не вдалося.

Угорщина регулярно виставляє ЄС вимоги послабити антиросійські санкції чи вилучити конкретних осіб із санкційних списків. Раніше російський патріарх Кирил не потрапив до санкційного списку ЄС через спротив Угорщини.

Ще у грудні 2022 року від Будапешта лунали вимоги провести оцінку впливу запроваджених санкцій.

Нагадаємо, 30 червня лідери ЄС вирішили ще на шість місяців продовжити економічні санкції, запроваджені у зв'язку з агресивною війною РФ проти України. Угорщина погодилася дати "зелене світло", враховуючи оцінку Єврокомісією санкцій, яка невдовзі очікується.