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Фракція «Батьківщина» намагається перешкодити розгляду в Раді законопроєкту про відновлення декларування - Арахамія
13:37 26.07.2023 |
Депутатська фракція "Батьківщина" намагається завадити розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради законопроєкту про відновлення декларування, заявив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.
"Сьогодні на засіданні Верховної Ради фракція "Батьківщина", на чолі з Юлією Тимошенко, намагається влаштувати бойкот роботи ніби то з метою "захистити землю". А насправді, щоб не встигнути дійти до голосування по відновленню декларування. Незважаючи на цей опір, все одно будемо голосувати, навіть якщо потрібно буде зібратись в неділю", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу.
Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів підтримати ухвалення законопроєкту про відновлення електронного декларування в Україні.
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