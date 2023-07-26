Опитування: Понад 90% українців довіряють ЗСУ і 81% - Зеленському

Більшість українців (93% та 81% відповідно) серед інституцій і політиків найбільше довіряють Збройним силам України (ЗСУ) і президенту Володимиру Зеленському, свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова, представлені на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Також серед державних і громадських інституцій респонденти найчастіше висловлювали довіру до добровольчих загонів (87%), волонтерських організацій (83%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (81%), Національної гвардії України (81%), президента України (80%), Держприкордонслужби (78%), Міністерства оборони України (75%), Служби безпеки України (67%), Нацполіції (61%), голів своїх населених пунктів і місцевих рад (60,5% і 55% відповідно), громадських організацій (60%), церкви (58%), українських ЗМІ (56%).

Водночас, згідно з опитуванням, частіше українці висловлювали довіру, аніж недовіру, до Національного банку України (відповідно 48% і 40%), до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмена) (відповідно 42% і 34%).

Більшість респондентів висловлює недовіру судам, судовій системі загалом (не довіряють 70%), політичним партіям (68%), державному апарату (чиновникам) (67%), прокуратурі (60%), Верховній Раді України (56%), Національному агентству з питань запобігання корупції (55%), Національному антикорупційному бюро України (54,5%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (54%), комерційним банкам (54%), уряду України (52%).

Також частіше висловлюють недовіру, ніж довіру, профспілкам (не довіряють їм 45%, тоді як довіряють 25%).

Серед політиків, посадовців і громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювали під час цього дослідження, найчастіше респонденти висловлювали довіру до глави держави Володимира Зеленського (81%), керівника Миколаївської ОДА Віталія Кіма (71%), волонтера Сергія Притули (55%), радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка (52%), секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексія Данілова (52%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до мера Києва Віталія Кличка (відповідно 48% і 35,5%), міністра оборони України Олексія Резнікова (відповідно 43% і 35%), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (відповідно 41% і 38%), активіста Сергія Стерненка (відповідно 34% і 23,5%), глави СБУ Василя Малюка (відповідно 33% і 15,5%), міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка (відповідно 32% і 17%).

Більшість опитаних не довіряє лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко (78%), лідеру депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрію Бойку (76%), п'ятому президенту України Петру Порошенку (71%), ексраднику Офісу президента Олексію Арестовичу (65%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до голови депутатської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії (не довіряють йому 49%, довіряють 21,5%), до глави Офісу президента Андрія Єрмака (відповідно 42% та 38%), до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (відповідно 36% та 31%).

Соцслужба Центру Разумкова 5-11 липня 2023 року проводила опитування "Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інституцій, політиків, посадовців і громадських діячів" методом face-to-face в усіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії).

Загалом опитано 2017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування проведено в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

