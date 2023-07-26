Компанія Rheinmetall надасть Україні два ЗРК Skynex у другій половині року

У другій половині 2023 року Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rheinmetall.

Оборонний концерн розповів про свої поставки систем ППО в Україну. Успіх 35-мм зенітного танка "Гепард" в Україні підкреслює ефективність гарматної ППО, особливо проти крилатих ракет і безпілотників.

Також концерн похвалив сучасну установку Skynex, яка також є гарматною системою.

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Зазначається, що система призначена для операцій ППО дуже близького радіусу дії, де керовані ракети малоефективні.

"Використання програмованих 35-мм боєприпасів Ahead, розроблених компанією Rheinmetall саме для цієї мети, обходиться значно дешевше, ніж зіставні системи на базі керованих ракет", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що неможливо впливати або відхиляти 35-мм снаряди засобами радіоелектронної протидії.

Нові поставки систем ППО

Rheinmetall заявляє, що в другій половині 2023 року Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного підриву.

Системи Skynex буде встановлено на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8.

Skynex в Україні

Раніше повідомлялось, що Німеччина відправить в Україні дві системи ППО малого радіуса дії Skynex.

РБК-Україна писало про те, що концерн Rheinmetall взявся за виробництво нових систем протиповітряної оборони Skynex для нашої країни. Очікувалось, що Україна отримає дві одиниці ППО не раніше 2024 року.

Наприкінці квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.