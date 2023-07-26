Норвегія передала ще 22 млн євро до фонду ЄС, з якого допомагають Україні зброєю

Європейський Союз у вівторок підписав із Норвегією угоду про надання добровільного фінансового внеску на заходи допомоги в межах Європейського фонду миру для постачання військової техніки Збройним силам України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Рада Євросоюзу.

Відповідно до угоди, Норвегія передає до Європейського фонду миру добровільний фінансовий внесок у розмірі 250 мільйонів норвезьких крон (приблизно 22 мільйони євро), який буде використаний для постачання боєприпасів та запчастин для танків Leopard 2.

Це - вже другий внесок Норвегії до фонду ЄС, а загальний розмір норвезької фінансової допомоги для Європейського фонду миру становить 400 мільйонів норвезьких крон (приблизно 36,5 мільйона євро).

Нагадаємо, що попередній фінансовий внесок Норвегії у розмірі майже 15 мільйонів євро пішов на забезпечення тренувальної місії ЄС для навчання українських військових.

Європейський фонд миру - це позабюджетний інструмент, загальний обсяг якого наразі становить близько 12 мільярдів євро. З нього державам-членам ЄС компенсують частину військових витрат, які вони передають Україні. Загалом із фонду вже витрачено близько 4,6 мільярда євро на військову допомогу Україні.

Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС уперше обговорили пропозицію, яка передбачає виділення щонайменше 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських військ.