Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Слуга» Арістов може втратити мандат через поїздку на Мальдіви

14:49 25.07.2023 |

Політика

 

Заступника голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа від партії "Слуга Народу" Юрія Арістова можуть позбавити мандату. Причиною тому є скандал з поїздкою політика на Мальдіви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

Також Арахамія заявив, що ініціює питання негайного призупинення членства Арістова у фракції.

"Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію. У разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату", - пише Арахамія.

Нардеп Арістов "засвітився" на Мальдівах

Зазначимо, що 48-річний Юрій Арістов є заступником голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також нардепом від "Слуги народу". За інформацією журналістів, у липні цього року його помітили в 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах.

Розслідування провели журналісти Слідство.інфо. Вони зателефонували до цього готелю працівники якого підтвердили, що нардеп дійсно перебував там, але вже виселився. В ЗМІ також звертають увагу, що вартість проживання на двох за одну ніч у згаданому готелі варіюється від 100 тисяч грн.

Журналісти стверджують, що вийти на зв'язок з Арістовим у них не вийшов. Але вони додзвонилися до дружини нардепа. Жінка сказала, що Арістов нібито "був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка - своє".
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4046
  0,1792
 0,44

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6990  0,03 0,07 37,3471  0,01 0,04
EUR 40,7532  0,05 0,13 41,6252  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес