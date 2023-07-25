Можуть перевозити зброю і навіть поранених: Велика Британія передає Україні дрони Malloy

Міністерство оборони Великої Британії показало в соціальних мережах відео роботи вантажних дронів Malloy, які включені в пакет допомоги Україні. На відео продемонстровано спеціальну операцію, під час якої безпілотник успішно перевіз пораненого військового.

"Безпілотні літальні апарати, такі як дрони Malloy, що експлуатуються британською армією, можуть переміщати техніку, зброю і навіть поранених з лінії фронту, і є частиною нашого поточного пакета допомоги Україні", - розповіли в Міністерстві оборони.

Malloy - це вантажні дрони, які виробляє компанія Malloy Aeronautics. На відео показана модель T400, яка здатна підіймати вантаж до 180 кг і доставляти його у вказане місце за будь-якої погоди. Також БПЛА має вертикальний зліт, дальність польоту до 70 км, автономність до 35 хвилин та знімні батареї.