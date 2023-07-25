Румунія приєдналася до «гарантій безпеки» для України

Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Румунії.

Про рішення Румунії приєднатися до декларації про "гарантії безпеки" для України міністерка закордонних справ країни Лумініца Одобеску поінформувала держсекретаря США Ентоні Блінкена під час телефонної розмови.

Одобеску і Блінкен також обговорили останні події в Чорному морі, в тому числі наслідки рішення РФ призупинити участь у "зерновій угоді".

Вони засудили нещодавні російські атаки на цивільне населення та річкову і морську інфраструктуру на півдні України.

Одобеску представила заходи, які вже були вжиті Румунією, а також заходи, передбачені в короткостроковій і середньостроковій перспективі для підтримки транзитних потужностей для сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що до ініціативи долучаться ще чотири-п'ять країн.

Після того про такі наміри заявив президент Чехії.

Країни Північної Європи - Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція - також привітали декларацію G7 про безпекові зобов'язання для України та оголосили про свою готовність сприяти її довгостроковій безпеці. Про приєднання до ініціативи також оголосили Нідерланди.