США оголосять про нову військову допомогу Україні найближчими днями, - Держдеп

Сполучені Штати Америки вже найближчим часом оголосять про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Державного департаменту США Меттью Міллера.

Він відмовився якось коментувати контрнаступ Збройних сил України, оскільки це завдання "потрібно залишити українським військовим".

"На наш погляд, Україна має все необхідне для проведення цього контрнаступу. Ми поставили їй величезну кількість військової техніки, як і наші союзники та партнери в Європі та в усьому світі. І ми продовжуватимемо це робити, так що ви можете очікувати на нові оголошення про військову допомогу найближчими днями", - підкреслив Міллер.

За його словами, США разом з іншими країнами НАТО продовжать "стояти разом твердо", щоб підтримувати український контрнаступ.