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Стів Джобс
Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard та іншої техніки
23:28 24.07.2023 |
Міністерство оборони Іспанії в понеділок відзвітувало про відправлення Україні чергової партії гуманітарної та військової допомоги, до якої входить остання партія танків Leopard 2A4 у складі чотирьох одиниць техніки.
Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".
Як зазначає іспанське Міноборони, з порту Сантандер у напрямку України вирушив корабель із вантажем, який, як очікується, буде повністю доправлений українським Збройним силам на початку серпня.
"Вантаж, відправлений Іспанією, складається з чотирьох танків Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими ж характеристиками, які вже були передані українській стороні", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Іспанія відправила десять бронетранспортерів TOA M-113 (три з них для Державної прикордонної служби України), десять ваговозів (п'ять - для прикордонників, решт - для ЗСУ), броньований багатоцільовий автомобіль (для прикордонників).
До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).
Минулого тижня Іспанія також відзвітувала про відправлення в Україну польового госпіталя, який прибув до Польщі в неділю, 23 липня.
Нагадаємо, в липні українські прикордонники та митники завершили перший кінологічний курс із виявлення вибухових речовин, зброї та боєприпасів в Іспанії.
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