Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нардепу від «ОПЗЖ» Пономарьову повідомили про підозру

12:47 24.07.2023 |

Політика

 

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) народному депутату від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - за життя" Олександру Пономарьову повідомлено про підозру в державній зраді.

"За матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в державній зраді", - йдеться в повідомленні ДБР на сайті відомства в понеділок.

За інформацією ДБР, депутат декількох скликань від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення РФ він виїхав із Києва до окупованого Бердянська.

"Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками. За оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами", - наголошується в повідомленні.

У ДБР інформують, що місцеві ЗМІ, які перебувають в орбіті впливу депутата, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська.

"Тривалий час сам депутат залишався на окупованій території. Там він зустрівся з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їх підтримку та отримав навіть від них охорону", - уточнюється в повідомленні.

У ДБР зазначають, що за час роботи з окупантами депутат відвідував тимчасово окупований Крим та РФ.

"Згодом через комерційні суперечки з окупантами депутат повернувся на неокуповану частину України", - зазначають у ДБР.

Народному депутату повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та вручено клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Наразі тривають одночасні обшуки в народного обранця, в його офісах та в осіб, через яких здійснювалася діяльність на окупованій території", - інформують у Бюро.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

У повідомленні не зазначається ім'я нардепа, як стало відомо агентству, йдеться про Олександра Пономарьова.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,5838
  0,0805
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6719  0,02 0,06 37,3323  0,03 0,07
EUR 40,8071  0,02 0,05 41,7081  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес