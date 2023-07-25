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Нардепу від «ОПЗЖ» Пономарьову повідомили про підозру
12:47 24.07.2023 |
За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) народному депутату від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - за життя" Олександру Пономарьову повідомлено про підозру в державній зраді.
"За матеріалами Державного бюро розслідувань генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в державній зраді", - йдеться в повідомленні ДБР на сайті відомства в понеділок.
За інформацією ДБР, депутат декількох скликань від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення РФ він виїхав із Києва до окупованого Бердянська.
"Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками. За оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами", - наголошується в повідомленні.
У ДБР інформують, що місцеві ЗМІ, які перебувають в орбіті впливу депутата, транслюють проросійські наративи та пропаганду, вводячи в оману населення Бердянська.
"Тривалий час сам депутат залишався на окупованій території. Там він зустрівся з представниками держави-агресора, збройних формувань та окупаційною адміністрацією міста, мав їх підтримку та отримав навіть від них охорону", - уточнюється в повідомленні.
У ДБР зазначають, що за час роботи з окупантами депутат відвідував тимчасово окупований Крим та РФ.
"Згодом через комерційні суперечки з окупантами депутат повернувся на неокуповану частину України", - зазначають у ДБР.
Народному депутату повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та вручено клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Наразі тривають одночасні обшуки в народного обранця, в його офісах та в осіб, через яких здійснювалася діяльність на окупованій території", - інформують у Бюро.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.
У повідомленні не зазначається ім'я нардепа, як стало відомо агентству, йдеться про Олександра Пономарьова.
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