Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві затримали колишнього воєнкома Одеси, якого підозрюють у незаконному збагаченні на десятки мільйонів

12:07 24.07.2023 |

Політика

 

Правоохоронці у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що 22 липня йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Як уточнюють в ДБР, експосадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації - змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування тощо.

"Враховуючи намагання колишнього воєнкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний масив доказової бази. Також вивчались й повідомлення ЗМІ. Крім того, будуть досліджені матеріали НАЗК, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.

Раніше журналісти писали, родина керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі віллу та інші об'єкти нерухомості, а також цілу низку елітних автомобілів загальною вартістю щонайменше $4,5 мільйона.

Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань Борисовим під час призову військовозобов'язаних.

Також правоохоронці встановили, що теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина ексвоєнкома також придбала офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

Колишнього воєнкома підозрюють:

* у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

* у нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану - вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

* в ухиленні військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,5838
  0,0805
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6719  0,02 0,06 37,3323  0,03 0,07
EUR 40,8071  0,02 0,05 41,7081  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес