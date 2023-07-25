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АНАЛІТИКА

Карту Буданова з розділеною РФ продали за 14 млн гривень

11:28 24.07.2023 |

Політика

Карту Буданова з розділеною РФ продали за 14 млн гривень

 

Благодійний фонд українського телеведучого та волонтера Сергія Притули виручив на аукціоні в неділю, 23 липня, 14 мільйонів гривень за карту з офісу начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирила Буданова з "розділеною Росією".

Вперше карту "розділу Росії" помітили в кабінеті Буданова в грудні 2022 року. На ній чорним маркером обведені Бєлгородська і Курська області та Кубань до складу України, на Калінінградській написано "ФРН" (Німеччина), на Карелії та північному заході - "Ф" (Фінляндія), на Кавказі - "Ічкерія", на центральних областях та частині Сибіру - "ЦАР", на Далекому Сході - "К" (Китай), на Курильських островах - "Японія".

Збір на дрони для ГУР

Ставки почали з пропозиції, що надійшла перед аукціоном від двох людей - мільйон гривень. Власником карти за найбільшу ставку в 14 мільйонів гривень став Михайло (детальніше про переможця не розповіли).

Аукціон провели в рамках оголошеного 19 липня збору 120 мільйонів гривень на придбання для штурмових спецпідрозділів ГУР п'яти комплексів безпілотників EOS C VTOL (п'яти наземних станцій управління і 15 літальних апаратів до них).

Для закриття збору залишилося отримати 27,3 мільйона гривень донатів. Про те, скільки пожертв вдалося зібрати під час онлайн-розіграшу, фонд Притули відзвітує зранку в понеділок.

У рамках збору також розіграють два запрошення на "парад перемоги" у Севастополі від ГУР за будь-який донат, а за найбільший - особистий шолом Буданова.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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