Фінансові новини
- |
- 25.07.23
- |
- 03:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Карту Буданова з розділеною РФ продали за 14 млн гривень
11:28 24.07.2023 |
Благодійний фонд українського телеведучого та волонтера Сергія Притули виручив на аукціоні в неділю, 23 липня, 14 мільйонів гривень за карту з офісу начальника Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирила Буданова з "розділеною Росією".
Вперше карту "розділу Росії" помітили в кабінеті Буданова в грудні 2022 року. На ній чорним маркером обведені Бєлгородська і Курська області та Кубань до складу України, на Калінінградській написано "ФРН" (Німеччина), на Карелії та північному заході - "Ф" (Фінляндія), на Кавказі - "Ічкерія", на центральних областях та частині Сибіру - "ЦАР", на Далекому Сході - "К" (Китай), на Курильських островах - "Японія".
Збір на дрони для ГУР
Ставки почали з пропозиції, що надійшла перед аукціоном від двох людей - мільйон гривень. Власником карти за найбільшу ставку в 14 мільйонів гривень став Михайло (детальніше про переможця не розповіли).
Аукціон провели в рамках оголошеного 19 липня збору 120 мільйонів гривень на придбання для штурмових спецпідрозділів ГУР п'яти комплексів безпілотників EOS C VTOL (п'яти наземних станцій управління і 15 літальних апаратів до них).
Для закриття збору залишилося отримати 27,3 мільйона гривень донатів. Про те, скільки пожертв вдалося зібрати під час онлайн-розіграшу, фонд Притули відзвітує зранку в понеділок.
У рамках збору також розіграють два запрошення на "парад перемоги" у Севастополі від ГУР за будь-який донат, а за найбільший - особистий шолом Буданова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Москву атакували безпілотники. Щонайменше два БПЛА влучили у будівлі на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова
|Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО 26 липня
|Ткаченко-відбувайло. В ім'я чого Банкова пожертвувала міністром культури
|Міноборони дало маловідомій фірмі 1,4 млрд на міни, але не отримало жодної – УП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США оголосять про нову військову допомогу Україні найближчими днями, - Держдеп
|Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ
|Нардепу від «ОПЗЖ» Пономарьову повідомили про підозру
|У Києві затримали колишнього воєнкома Одеси, якого підозрюють у незаконному збагаченні на десятки мільйонів
|Карту Буданова з розділеною РФ продали за 14 млн гривень
|Москву атакували безпілотники. Щонайменше два БПЛА влучили у будівлі на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова
|Німецька компанія Rheinmetall запустила нову лінію виробництва, щоб вирішити проблему нестачі снарядів для ЗС України
Бізнес
|Hyundai представив 641-сильний Ioniq 5 N
|Telegram запустив Stories – лише для преміумкористувачів та з обмеженням до 100 історій на день
|Понад 1300 британських експертів назвали штучний інтелект рушійною силою добра
|Electrolux виставила на продаж бренд Zanussi
|Microsoft представила Bing Chat Enterprise з поліпшеною конфіденційністю для підприємств
|MI6 закликає не давати доступ Китаю до жодних наборів даних
|Google запустила Windows-застосунок Nearby Share для зручнішого обміну даними з Android