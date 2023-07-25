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АНАЛІТИКА

Резніков очікує, що до весни 2024 року пілоти зможуть літати на F-16 у небі над Україною

09:16 24.07.2023 |

Політика

 

Українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 вже у серпні. Попри це остаточний список країн, де будуть навчання, ще узгоджується.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він також зазначив, що навчання використання нових літаків триватиме щонайменше 6 місяців, і що Україні все ще необхідно модернізувати деяку інфраструктуру для винищувачів.

Резніков додав, що за його оптимістичними прогнозами, до весни наступного року пілоти зможуть експлуатувати F-16 у небі над Україною.

Навчання, яке, за словами Резнікова, швидше за все, пройде у Данії та Нідерландах, а також, можливо, у Британії чи Польщі, обов'язково включатиме інтенсивні заняття для технічних фахівців.

Міністр оборони України наголосив, що технічне обслуговування сучасних літаків - це серйозне завдання. Зазначається, що програми навчання можуть бути поділені між країнами, але остаточні плани досі допрацьовуються.

Під час інтерв'ю міністр також пожартував, що група з 11 країн, які зобов'язалися допомагати Україні у підготовці пілотів на F-16, називає себе "11 друзів Оушена" за аналогією до популярного фільму.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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