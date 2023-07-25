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В Одесі внаслідок атаки 23 червня пошкоджені 25 пам'яток архітектури - голова ОВА
08:29 24.07.2023 |
За попередньою інформацією, внаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджені 25 пам'яток архітектури, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.
Він зазначив, що серед пошкоджених архітектурних пам'яток є будівлі XIX-XX століття: будинок Чижевича, будинок Папудової, будинок Заблудовського, будинок Гагаріна, будинок Януша, будинок Жданової, будинок Рассель дель Турко, будинок Масса, особняк Манук-Бея, будинок Ковалевського, будинок Порро, будинок Машевського тощо.
"Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами, знищується зараз цинічними нелюдами!" - зазначив Кіпер.
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