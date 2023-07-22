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АНАЛІТИКА

Новий пакет військової допомоги США у $400 млн очікується 25 липня – Reuters

 

Сполучені Штати планують оголосити вже у вівторок, 25 липня, про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів, який міститиме артилерію, зенітні ракети й наземні транспортні засоби.

Про це агентству Reuters у п'ятницю стало відомо від трьох американських посадовців, пише "Європейська правда".

Очікується, що в новому пакеті військової допомоги США будуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, боєприпаси для систем HIMARS.

Також планується, що до нового траншу безпекової підтримки України увійдуть протитанкова зброя, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.

Касетних боєприпасів, найімовірніше, в новому пакеті не буде, але його вміст ще допрацьовується, уточнює Reuters.

Новий транш допомоги Україні надаватиметься через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже буде 43-ій такий транш з лютого 2022 року.

Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить понад 41 мільярд доларів.

Нагадаємо, раніше цього тижня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів.
 

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