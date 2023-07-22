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Білий дім: Ми не хвилюємось через Росію, готові йти на ризик заради підтримки України
23:40 21.07.2023 |
Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати беруть до уваги можливі дії Росії, але вони не є визначальними в тому, які рішення про військову допомогу ухвалюються.
Про це Салліван заявив у п'ятницю під час дискусії в межах Аспенського безпекового форуму, передає кореспондент "Європейської правди".
Радник Байдена з нацбезпеки, говорячи про питання військової допомоги Україні, заявив про два "карикатурні уявлення" про те, як Вашингтон ухвалює рішення в цій сфері.
"Одне карикатурне уявлення полягає в тому, що адміністрація Байдена сидить склавши руки, не бажаючи нічого робити, бо ми хвилюємося через росіян. Я думаю, що це спростовується масштабами, широтою і складністю засобів, які ми надали. Ми були готові йти на ризик і будемо готові й надалі йти на ризик заради підтримки України", - підкреслив він.
Інше, за словами Саллівана, "карикатурне уявлення" полягає в тому, що через можливу реакцію Росії взагалі не варто турбуватись, тому що це "свідчить про слабкість".
"Кожен член НАТО і Сполучені Штати зобов'язані думати про реакцію Росії, коли ми вирішуємо щось зробити, тому що це має значення для нашої безпеки, це має значення для глобальної стабільності", - відповів радник Байдена.
Він запевнив, що США вдаються до "чіткого й систематичного підходу до надання безпекової допомоги Україні на кожному етапі війни.
"І ми будемо продовжувати надавати їм те, що їм потрібно. Тому що найбільшою цінністю в цій війні, понад усе, є мужність і відвага українських бійців на передовій і людей, які щодня стоять там на варті. І ми хочемо переконатися, що вони мають все необхідне для досягнення успіху в цьому конфлікті", - підсумував Салліван.
Минулого тижня радник Байдена з нацбезпеки говорив, що у Сполучених Штатів закінчуються боєприпаси у власних арсеналах на тлі надання військової допомоги Україні для захисту від російської агресії.
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