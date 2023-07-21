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Парламент Болгарії схвалив надання Україні близько 100 БТР
23:33 21.07.2023 |
Парламентська більшість у Болгарії в п'ятницю схвалила надання Україні додаткової військової допомоги у формі близько 100 бронетранспортерів радянського зразка.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на болгарський портал БГНЕС.
Рішення про додаткову військову допомогу Україні підтримали 142 депутати від блоків ГЕРБ і "Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія", а також Демократичної партії соціалістів і партії "Є такий народ".
Постанова передбачає, що Болгарія забезпечить бронетанкову техніку, яку передаватиме Україні, наявним у неї озброєнням, а також запасними частинами для її обслуговування.
Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Додаткова допомога також може бути встановлена в окремій міжурядовій угоді між Києвом і Софією.
Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників.
Нагадаємо, наприкінці червня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають.
Ще в листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримав резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.
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