Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ексміністр Степанов отримав підозру за махінації з українськими паспортами на 450 мільйонів

16:08 21.07.2023 |

Політика

 

Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Національного бюро, це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

Зокрема, 20 липня про підозру повідомили п'яти особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії направили документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни - директору та менеджеру підконтрольної компанії.

Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронці з'ясували, що у 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов'язкову вимогу співпраці - постачання продукції через "потрібну" компанію.

Після того він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

"Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Ексміністр Степанов отримав підозру за махінації з українськими паспортами на 450 мільйонів

 

Водночас ексдиректор "Поліграфкомбінату" замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько $100 тис.) іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн. "Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі $150 тис. переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора", - пояснили в НАБУ.

Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновника за його "інтелектуальний внесок".

"Однак, детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці" екскерівника Поліграфкомбінату", - підсумували в НАБУ.

Правоохоронці не називають імен фігурантів, утім, відомо, що упродовж 2011-2016 років ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов. Упродовж 2017-2019 років він керував Одеською обласною державною адміністрацією, а у 2019-2021 роках був міністром охорони здоров'я.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,9897
  0,0220
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6503  0,01 0,02 37,3066  0,01 0,03
EUR 40,8293  0,16 0,40 41,7328  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес