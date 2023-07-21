Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Британії називають втратою України відставку посла Пристайка

 

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на відставку Вадима Пристайка з посади посла України у Сполученому Королівстві.

Про це Джонсон написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Колишній британський прем'єр зазначив, що йому "сумно прощатися" із Пристайком.

"Він був чудовим українським послом і другом для цієї країни. Сподіваюся, він незабаром з'явиться в іншій ролі", - підкреслив він.

Водночас редакторка Sky News з питань безпеки та оборони Дебора Гейнс вважає, що Пристайко був ефективним на посаді посла в Британії.

"Це дуже прикро, тому що посол України у Великій Британії був надзвичайно потужним і важливим прихильником зусиль України, спрямованих на отримання більшої кількості озброєнь...Його дуже поважають. Він був неймовірно ефективним як посол України", - зазначила вона.

За даними джерел журналістки, причиною звільнення Пристайка стали саме його коментарі щодо слів Зеленського про вдячність союзникам за допомогу, які український дипломат назвав "нездоровим сарказмом".

Пристайко висловлювався про заяви Зеленського після слів британського міністра оборони Бена Воллеса про те, що Україні потрібно висловлювати більше вдячності партнерам за допомогу.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,9897
  0,0220
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6503  0,01 0,02 37,3066  0,01 0,03
EUR 40,8293  0,16 0,40 41,7328  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес