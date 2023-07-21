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Шмигаль закликав керівників місцевої влади відкласти видатки, які не спрямовані на наближення перемоги та вирішення критичних питань
14:38 21.07.2023 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в п'ятницю, 21 липня, озвучив п'ять основних пріоритетів витрачання бюджетних коштів. До них увійшли сфера оборони, соціальні програми, фінансування медицини та освіти, критичної інфраструктури та відновлення.
"Звертаюся до керівників місцевої та центральної влади. Усі видатки, які сьогодні не на часі, прошу відкласти. Це питання здорового глузду і розуміння пріоритетів. Поставте собі запитання - яким чином рішення, яке ви приймаєте, наближає нашу перемогу чи вирішує критичне питання? Якщо відповідь - жодним, то відкладіть його на повоєнний час. Або шукайте інші джерела для реалізації", - заявив Шмигаль.
Так, Шмигаль зазначив, що на потреби оборони за перші шість місяців 2023 року уряд виділив 672 млрд грн.
"За цей час абсолютно всі податки громадян і бізнесу становили 600 млрд грн. Тобто кожну гривню і кожну копійку, яку громадяни України сплачують до бюджету, ми одразу спрямовуємо на зарплати військових, на техніку, зброю, дрони, боєприпаси та інше забезпечення нашої армії. Оборона й безпека була, є і буде абсолютним пріоритетом державних видатків", - зазначив він.
Він нагадав, що уряд неодноразово заявляв про необхідність залучення позабюджетного партнерського фінансування.
"Сьогодні весь цивілізований світ нас підтримує, це дає нам змогу реалізовувати реформи та проєкти без бюджетного фінансування. Адже повторю ще раз, наразі головні пріоритети: безпека і оборона, соціальна сфера, критична інфраструктура та відновлення", - наголосив прем'єр.
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