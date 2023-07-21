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АНАЛІТИКА

Угорщина блокує виділення 20 мільярдів євро для українських військових

 

Угорщина виступає проти спроби Європейського Союзу створити довгостроковий фонд обсягом до 20 млрд євро для підтримки армії України.

Про це пише Politico.

Зазначається, що 20 липня міністри закордонних справ зустрілися в Брюсселі та вперше обговорили пропозицію, яка передбачає виділення щонайменше 5 млрд євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських військ.

Але під час зустрічі Угорщина заявила, що заперечуватиме проти цього плану, доки Україна не вилучить угорський банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".

До того міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що до виключення OTP Будапешт не схвалить виділення коштів для Європейського фонду миру, який Брюссель використовує для підтримки постачання зброї в Україну.

"Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов'язань за Європейським фондом миру, доки не буде вирішено питання OTP", - сказав Сійярто в четвер.

Наразі ЄС виділив близько 4 мільярдів євро для фонду після вторгнення Росії в Україну. Але у Брюсселі хочуть створити більш стабільне джерело грошей, щоб уникнути необхідності постійно вести складні розмови про поповнення фонду.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 4 травня внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у Росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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