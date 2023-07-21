Фінансові новини
- |
- 21.07.23
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорщина блокує виділення 20 мільярдів євро для українських військових
11:00 21.07.2023 |
Угорщина виступає проти спроби Європейського Союзу створити довгостроковий фонд обсягом до 20 млрд євро для підтримки армії України.
Про це пише Politico.
Зазначається, що 20 липня міністри закордонних справ зустрілися в Брюсселі та вперше обговорили пропозицію, яка передбачає виділення щонайменше 5 млрд євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських військ.
Але під час зустрічі Угорщина заявила, що заперечуватиме проти цього плану, доки Україна не вилучить угорський банк OTP зі свого списку "спонсорів війни".
До того міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що до виключення OTP Будапешт не схвалить виділення коштів для Європейського фонду миру, який Брюссель використовує для підтримки постачання зброї в Україну.
"Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов'язань за Європейським фондом миру, доки не буде вирішено питання OTP", - сказав Сійярто в четвер.
Наразі ЄС виділив близько 4 мільярдів євро для фонду після вторгнення Росії в Україну. Але у Брюсселі хочуть створити більш стабільне джерело грошей, щоб уникнути необхідності постійно вести складні розмови про поповнення фонду.
Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 4 травня внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийнято через позицію керівництва банку продовжувати роботу у Росії, реструктуризацію кредитів для російських військових та фактичне визнання терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський звільнив посла у Британії після заяв про «нездоровий сарказм»
|Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку
|Україна може отримати F-16 цього року, але ЗСУ більше необхідна артилерія, - Білий дім
|Дзеркальна відповідь: Міноборони України оголосило потенційними цілями всі судна на шляху до російських портів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1
|Зеленський звільнив посла у Британії після заяв про «нездоровий сарказм»
|Угорщина блокує виділення 20 мільярдів євро для українських військових
|Київ за півтора року витратив понад 1,2 млрд грн на фінансування сил оборони - Кличко
|Більше, ніж планували. Британія перевиконала план передачі Україні снарядів
|Пентагон розкрив факти викрадення західної зброї в Україні, яку вдалося повернути
Бізнес
|У ЄС вперше продано більше електрокарів, ніж дизельних авто
|Система штучного інтелекту допомогла поліцейським ідентифікувати наркоторговця, проаналізувавши його манеру водіння
|Meta і Qualcomm об'єдналися для запуску великих мовних моделей на телефонах
|Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe
|Суд змусив членів ради директорів Tesla повернути $735 млн винагород - Ілон Маск ризикує втратити $56 млрд
|Законодавець від штату Нью-Йорк використав штучний інтелект для написання законопроєкту про житло, який мало чим допоможе орендарям
|ППО, боєприпаси і техніка - Резніков про 14-й «Рамштайн»