Більше, ніж планували. Британія перевиконала план передачі Україні снарядів

Велика Британія передала Україні на 184 тисячі артилерійських снарядів більше, ніж планувала рік тому.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він зазначив, що Велика Британія "надала значну кількість військового обладнання, боєприпасів і нелетальної допомоги", оскільки Збройні сили України захищають свою територію і прагнуть вигнати російських загарбників.

"Хоча в деяких областях ми поставили менше, ніж очікувалося... ми перевиконали плани в таких критично важливих галузях, як артилерія, оперативно реагуючи на пріоритети України та розвиток подій на полі бою. Наприклад, ми поставили в 15 разів більше артилерійських боєприпасів, ніж планувалося спочатку", - підкреслив міністр.

Допомога Британії Україні

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну низка союзників почали надавати Києву військову допомогу.

При цьому Британія є одним з основних союзників України. Вона стала першою країною, яка погодилася передати українським захисникам сучасні західні танки, а також далекобійні ракети.