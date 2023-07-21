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АНАЛІТИКА

РФ не готується використовувати ядерну зброю в Україні, - директор ЦРУ

 

Наразі Російська Федерація не веде підготовку до використання ядерної зброї в Україні.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"ЦРУ не бачить ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями" - заявив Берн під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.

Розмови в РФ про використання ядерної зброї

Після саміту НАТО у Вільнюсі, на якому було суттєво посилено підтримку України, російські офіційні особи почали знову говорити про використання ядерної зброї.

Так, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що надання винищувачів F-16 розглядатиметься Кремлем як "ядерна загроза", оскільки ці літаки здатні нести ядерні боєголовки.

Водночас, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що посилення підтримки України з боку НАТО може призвести до Третьої світової.

А сам Путін знову почав вигадувати "загрози" для Росії, якщо Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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