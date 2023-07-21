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РФ не готується використовувати ядерну зброю в Україні, - директор ЦРУ
09:43 21.07.2023 |
Наразі Російська Федерація не веде підготовку до використання ядерної зброї в Україні.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"ЦРУ не бачить ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями" - заявив Берн під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.
Розмови в РФ про використання ядерної зброї
Після саміту НАТО у Вільнюсі, на якому було суттєво посилено підтримку України, російські офіційні особи почали знову говорити про використання ядерної зброї.
Так, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що надання винищувачів F-16 розглядатиметься Кремлем як "ядерна загроза", оскільки ці літаки здатні нести ядерні боєголовки.
Водночас, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що посилення підтримки України з боку НАТО може призвести до Третьої світової.
А сам Путін знову почав вигадувати "загрози" для Росії, якщо Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.
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