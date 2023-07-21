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ЗСУ ефективно використовують касетні боєприпаси – Білий дім
09:32 21.07.2023 |
Українські війська з минулого тижня використовують на полі бою касетні боєприпаси, надані Сполученими Штатами Америки. Про це повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише AFP у п'ятницю, 21 липня.
"Вони використовують їх належним чином, вони використовують їх ефективно, і вони фактично впливають на російські оборонні формування і оборонні маневри Росії", - сказав він.
Про передачу Україні касетних боєприпасів США оголосили 7 липня. Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує використовувати їх лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Він запевнив партнерів, що використання снарядів буде контрольованим, і ніде, крім зазначених територій, вони не використовуватимуться.
Міністр оборони Олексій Резніков висловлював сподівання, що передача Україні касетних боєприпасів змінить правила гри на полі бою у боротьбі з військами РФ. Втім днями командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що не має впевненості, що ці боєприпаси повністю змінять ситуацію на фронті. "Я не можу сказати, що касетні боєприпаси вирішать всі наші проблеми на полі бою", - сказав він.
Касетні боєприпаси включають ракети, бомби, реактивні та артилерійські снаряди, які розриваються у повітрі та розкидають легші снаряди на великій площі. Застосування цієї негуманної та невибіркової зброї заборонено Конвенцією про касетні боєприпаси, підписаною в Осло 2008 року. Низка країн з найбільшими арміями світу, серед яких Росія, США та Китай, не є підписантами конвенції. Україна поки також не приєдналась до цієї Конвенції.
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