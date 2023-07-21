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США мають намір передавати Україні більше пакетів військової допомоги, - Пентагон
08:53 21.07.2023 |
Сполучені Штати планують надавати Україні більше пакетів військової допомоги у майбутньому.
Про це заявила речник Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.
"Ми продовжимо надавати більше пакетів у міру того, як просуватимемося далі", - зазначила Сінгх.
За її словами, США націлені на подальше забезпечення України додатковими пакетами допомоги у сфері безпеки та оборони.
"Наша увага сфокусована на Україні, на тому, що ми можемо зробити, щоб допомогти Україні в цій боротьбі зараз і як ми можемо продовжувати підтримувати її у довгостроковій перспективі", - додала представник Пентагону.
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