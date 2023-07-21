США мають намір передавати Україні більше пакетів військової допомоги, - Пентагон

Сполучені Штати планують надавати Україні більше пакетів військової допомоги у майбутньому.

Про це заявила речник Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.





"Ми продовжимо надавати більше пакетів у міру того, як просуватимемося далі", - зазначила Сінгх.

За її словами, США націлені на подальше забезпечення України додатковими пакетами допомоги у сфері безпеки та оборони.

"Наша увага сфокусована на Україні, на тому, що ми можемо зробити, щоб допомогти Україні в цій боротьбі зараз і як ми можемо продовжувати підтримувати її у довгостроковій перспективі", - додала представник Пентагону.