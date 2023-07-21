Судова заборона діяльності «ОПЗЖ» виключає можливість визнати нардепом наступного в партійному списку кандидата після Плачкової - ЦВК

Судова заборона діяльності політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) унеможливлює визнання народним депутатом наступного за черговістю кандидата у виборчому списку зазначеної політсили у зв'язку з достроковим складенням повноважень Тетяною Плачковою, повідомляє пресслужба секретаріату Центральної виборчої комісії (ЦВК) України.

"ЦВК визнала заборону діяльності політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" рішенням суду, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення комісією рішення щодо визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку зазначеної політичної партії згідно із законом України "Про вибори народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК зазначили, що під час розгляду цього питання було взято до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року про заборону діяльності "ОПЗЖ", залишене в силі постановою Верховного Суду від 15 вересня 2022 року.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада достроково припинила повноваження позафракційної народної депутатки Тетяни Плачкової.

Плачкову 2019 року було обрано народним депутатом від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя". 15 березня 2022 року вона вийшла з фракції "ОПЗЖ", а у травні вступила до новоствореної депутатської групи "Відновлення України". У березні 2020-го Плачкова входила до складу "делегації" "ОПЗЖ", яка в Москві провела зустріч із головою Держдуми В'ячеславом Володіним і його заступником Олексієм Гордєєвим.

13 липня 2023 року голова парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко зареєстрував у парламенті проєкт постанови №9489, у якому запропонував достроково припинити депутатські повноваження Плачкової у зв'язку з її особистою заявою про складання мандата. Сама нардеп однією з причин прийнятого рішення зазначила сімейні обставини.