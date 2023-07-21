ЄС може надати Україні €20 мільярдів військової допомоги за чотири роки - по €5 мільярдів щороку

Міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні під час зустрічі у Брюсселі обговорили можливість виділення для України 5 мільярдів євро щорічної військової допомоги з Європейського фонду миру протягом наступних 4 років.

Про це сьогодні під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми пропонуємо створити спеціалізовану секцію в Європейському фонді миру, щоб надавати до 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років на оборонні потреби України. Це той самий інструмент - Європейський фонд миру, який працює дуже добре, і ми й надалі його використовуватимемо. Але ми створимо у ньому розділ з окремим фінансуванням, яке може оцінюватися, як я сказав, у 5 мільярдів на рік протягом наступних 4 років. Це орієнтовна оцінка потреб та наших довгострокових безпекових зобов'язань перед Україною», - наголосив Боррель.

Він зауважив, що європейські міністри обмінялися думками щодо цієї пропозиції. Детально це питання обговорюватиметься наприкінці серпня під час неформальної зустрічі на міністерському рівні в іспанському Толедо.

Крім того, учасники зустрічі підтвердили підтримку української Формули миру, яку вважають єдиною широкою основою для досягнення справедливого та сталого миру. «У цьому саме Україна має бути рушієм. Зрештою, саме українці потерпають від усіх жахливих наслідків цієї війни», - додав високий представник ЄС.

Як повідомлялося, у Брюсселі відбулася Рада міністрів ЄС із закордонних справ, одним із ключових питань якої стала ситуація в Україні та допомога Києву з боку ЄС. У зустрічі в режимі телеконференції взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.