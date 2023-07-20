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АНАЛІТИКА

Концерн Rheinmetall відповів Росії, яка надумала бомбити його завод в Україні

 

Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер прокоментував заяви представниці МЗС Росії Марії Захарової, яка назвала майбутній завод концерну в Україні "законною ціллю".

Про це Паппергер сказав в інтерв'ю Bild, повідомляє "Європейська правда".

У четвер під час брифінгу Захарова заявила, що завод Rheinmetall із виробництва бронетехніки в Україні, якщо буде побудований, "буде законною ціллю" для російських військових.

Попри такі заяви, гендиректор концерну заявив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється, а також планує захистити його від атак за допомогою систем протиповітряної оборони власного виробництва.

"Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб", - додав Паппергер.

Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій. З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther.

Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs. На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.

Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств - із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.

Rheinmetall - найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.
Ключові теги: Росія
 

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