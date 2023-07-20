Фінансові новини
- |
- 20.07.23
- |
- 22:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Концерн Rheinmetall відповів Росії, яка надумала бомбити його завод в Україні
22:48 20.07.2023 |
Генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер прокоментував заяви представниці МЗС Росії Марії Захарової, яка назвала майбутній завод концерну в Україні "законною ціллю".
Про це Паппергер сказав в інтерв'ю Bild, повідомляє "Європейська правда".
У четвер під час брифінгу Захарова заявила, що завод Rheinmetall із виробництва бронетехніки в Україні, якщо буде побудований, "буде законною ціллю" для російських військових.
Попри такі заяви, гендиректор концерну заявив, що від планів створення заводу в Україні не відмовляється, а також планує захистити його від атак за допомогою систем протиповітряної оборони власного виробництва.
"Для нас у Rheinmetall ключовим завданням є підтримка наших українських партнерів у боротьбі за свободу й демократію і якнайшвидше задоволення їхніх нагальних потреб", - додав Паппергер.
Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій. З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther.
Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs. На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.
Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств - із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.
Rheinmetall - найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Комітет Ради підтримав закон про англійську мову, але вилучив норми про кіно і телебачення
|Канада допоможе створити інфраструктуру для західних винищувачів в Україні
|Росія вирішила з четверга вважати всі судна, що прямують в українські порти, потенційними перевізниками військових вантажів
|NASAMS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Біг-беги: все, що треба знати
У РУБРИЦІ
|Концерн Rheinmetall відповів Росії, яка надумала бомбити його завод в Україні
|Заступник міністра економіки України Тарас Качка відвідав Китай. Це перший візит українського чиновника до Пекіна з лютого 2022 року
|Марченко прокоментував вплив Гетманцева на керівництво Податкової служби
|Захід змінює акцент з надання зброї для ЗСУ на її ремонт – Пентагон
|Дзеркальна відповідь: Міноборони України оголосило потенційними цілями всі судна на шляху до російських портів
|Євросоюз може перенести навчальні місії для ЗСУ на територію України, - ЗМІ
Бізнес
|Hyundai представив абсолютно новий Santa Fe
|Суд змусив членів ради директорів Tesla повернути $735 млн винагород - Ілон Маск ризикує втратити $56 млрд
|Законодавець від штату Нью-Йорк використав штучний інтелект для написання законопроєкту про житло, який мало чим допоможе орендарям
|ППО, боєприпаси і техніка - Резніков про 14-й «Рамштайн»
|Intel інвестує $9 млн в роботів-гуманоїдів Figure, які днями здійснили свої перші кроки
|Фінал історії буде пізніше: Апеляцію Microsoft щодо блокування придбання ActivisionBlizzard перенесли на 2 місяці
|Apple запустила Tap to Pay у Великій Британії