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Захід змінює акцент з надання зброї для ЗСУ на її ремонт – Пентагон
16:09 20.07.2023 |
Західні союзники України наразі більше концентруються на ремонті та обслуговуванні озброєння, ніж на його постачанні.
Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю Politico заявив заступник міністра оборони США із закупівель і постачання Вільям Лаплант.
"Ми створюємо ремонтні підприємства в Європі, ми перекладаємо посібники (з навчання та ремонту), нам доводиться робити набагато більше разом, тому країни-партнери приділятимуть цьому більше уваги", - зазначив представник Пентагону.
За його словами, союзники стежать за тим, "щоб в українців було все необхідне", і вони "регулярно розмовляють" з колегами з Києва.
"Що ще їм потрібно? Чи є ще деталі, які ми можемо надіслати? Ми відстежуємо те, що називається коефіцієнтом готовності кожної з цих систем, майже в режимі реального часу", - додав Лаплант.
Він уточнив, що "якщо запчастини потрібно поставити з країни на іншому кінці світу, ми забезпечуємо доставку". Таким чином, наголосив посадовець, "наразі більша частина роботи припадає на підтримку працездатності".
Раніше повідомлялося, що США планують оголосити про окремий пакет військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів доларів.
Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони США в середу оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів.
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