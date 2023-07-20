РФ додатково замінувала підходи до українських портів, – Рада нацбезпеки США

Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів у Чорному морі.

Про це заявив речник Ради національної безпеки США Адам Годж, передає CNN.

За його словами, Росія також може атакувати цивільні судна в Чорному морі і звинуватити в цьому Україну після рішення Москви вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

"Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, спрямовані на те, щоб виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі і покласти провину за ці напади на Україну", - наголосив Годж.

Як повідомлялося, Міноборони РФ оголосило, що судна, які йдуть в українські порти, будуть розглядатися як "потенційні перевізники військових вантажів". Відповідно, Москва вважатиме країни прапорів таких суден залученими до війни на боці України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вивчає можливість безпечного функціонування "зернового коридору", включно з можливим супроводом конвоями.

Перед цим Зеленський направив офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу "Чорноморської зернової ініціативи" в тристоронньому форматі.

Раніше МЗС РФ офіційно повідомило, що Росія зупиняє участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", а отже вона припиняє своє функціонування з 18 липня.