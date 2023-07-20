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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
З різницею у кілька днів. США готують новий пакет військової допомоги Україні
09:03 20.07.2023 |
Сполучені Штати мають намір оголосити про новий пакет військової допомоги для України за повідомленням про передачу озброєння і техніки на суму 1,3 млрд доларів, про яку було оголошено в середу, 19 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними джерел у Білому домі, пакет військової допомоги на 400 млн доларів допоможе розвинути контрнаступ України.
Як повідомляє CNN, посилаючись на двох анонімних чиновників, до другого пакету допомоги за кілька днів увійдуть:
* ракети для зенітних комплексів NASAMS та Patriot;
* ракети для HIMARS;
* ракети для протитанкових комплексів Javelin та TOW;
* артилерійські снаряди.
Джерела в Пентагоні також підтвердили, що зміст нового пакету військової допомоги ще до кінця не узгоджений і уточнюється, але оголосити про нього можуть уже до кінця поточного тижня.
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