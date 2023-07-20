З різницею у кілька днів. США готують новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати мають намір оголосити про новий пакет військової допомоги для України за повідомленням про передачу озброєння і техніки на суму 1,3 млрд доларів, про яку було оголошено в середу, 19 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерел у Білому домі, пакет військової допомоги на 400 млн доларів допоможе розвинути контрнаступ України.

Як повідомляє CNN, посилаючись на двох анонімних чиновників, до другого пакету допомоги за кілька днів увійдуть:

* ракети для зенітних комплексів NASAMS та Patriot;

* ракети для HIMARS;

* ракети для протитанкових комплексів Javelin та TOW;

* артилерійські снаряди.

Джерела в Пентагоні також підтвердили, що зміст нового пакету військової допомоги ще до кінця не узгоджений і уточнюється, але оголосити про нього можуть уже до кінця поточного тижня.