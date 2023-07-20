Польща може передати ЗСУ ще 20 винищувачів МіГ-29 - посол України

Польща вже передала Україні 10 радянських винищувачів МіГ-29 і, не виключено, що може передати ще близько 20.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів посол України в Польщі Василь Зварич.

"Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту - близько 20 літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні", - зазначив Зварич.

За його словами, передача решти винищувачів може відбутися після того, як до Польщі почнуть надходити західні літаки.

Дипломат додав, що цей процес вже розпочався і Польща отримала від Південної Кореї перші винищувачі FA-50.

Нагадаємо, у травні в Польщі повідомляли, що передали Україні загалом 325 танків і 14 винищувачів МіГ-29.