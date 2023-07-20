Фінансові новини
- |
- 20.07.23
- |
- 00:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Із мера Одеси зняли електронний браслет
23:42 19.07.2023 |
З мера Одеси Геннадія Труханова зняли електронний браслет, повідомляє "Думская".
"Міський голова Одеси Геннадій Труханов позбувся порядком обридлого йому електронного браслета, який він був змушений носити як підозрюваний у так званій справі Краяна", - ідеться в повідомленні в середу.
Джерела в муніципалітеті повідомили "Думській", що "Спеціалізована антикорупційна прокуратура не клопотала про продовження чиновнику запобіжного заходу, тому він автоматично припинив діяти, коли минуло два місяці".
Як повідомлялося, у 2016 році Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 млн грн. Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи НАБУ та прокурори САП запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.
Мера Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем із придбання та передання в комунальну власність приміщень колишнього заводу "Краян". За результатами розслідування було повідомлено про підозру кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).
САП 8 жовтня 2018 року направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Труханова.
Малиновський райсуд Одеси 9 липня 2019 року повністю виправдав Труханова, його заступника Вугельмана та інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено. Труханов назвав рішення суду стосовно зазначеного вище підприємства своєю особистою перемогою і "вироком старій системі". Наприкінці липня заступник генерального прокурора - керівник САП Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.
У лютому 2021 року Апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок і направила на новий розгляд справу одеського "Краяну".
26 квітня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,368 млн грн заступнику міського голови Одеси Павлу Вугельману у справі одеського заводу "Краян".
4 травня 2023 року мера Одеси було взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі "Краяна". 5 травня за нього було внесено заставу в 13,4 млн грн і він вийшов із СІЗО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Путін перерахував умови повернення Росії до «зернової угоди»
|Баканов через рік після звільнення з СБУ став адвокатом
|Ворог вночі атакував два чорноморські порти: пошкоджено зернові термінали
|Бруківка чи дрони? Чи можна цивільні видатки направляти на закупівлю зброї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща може передати ЗСУ ще 20 винищувачів МіГ-29 - посол України
|Із мера Одеси зняли електронний браслет
|Росія вирішила з четверга вважати всі судна, що прямують в українські порти, потенційними перевізниками військових вантажів
|NASAMS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
|Путін перерахував умови повернення Росії до «зернової угоди»
|Баканов через рік після звільнення з СБУ став адвокатом
Бізнес
|Фінал історії буде пізніше: Апеляцію Microsoft щодо блокування придбання ActivisionBlizzard перенесли на 2 місяці
|Apple запустила Tap to Pay у Великій Британії
|Tesla Cybertruck став на конвеєр на два роки пізніше
|Аспартам і рак: чому не варто турбуватися через штучний підсолоджувач, який ВООЗ класифікувало як канцероген
|Microsoft та Sony уклали угоду, яка зобов'язує випускати ігри серії Call of Duty на PlayStation до 2033
|Ізраїль почав використовувати штучний інтелект для планування авіаударів, - Bloomberg
|Сі Цзіньпін хоче побудувати бар’єр безпеки навколо інтернету в Китаї