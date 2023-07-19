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АНАЛІТИКА

Ірландія додатково надає Україні 5 млн євро гуманітарної допомоги

 

Глава уряду Ірландії Лео Варадкар оголосив про надання Україні додатково 5 млн євро гуманітарної допомоги та 2 млн євро через систему ООН.

"Сьогодні я запевнив президента Зеленського, що ми продовжуватимемо надавати фінансову, практичну і політичну допомогу", - сказав він на пресконференції в середу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"5 млн сьогодні - це на додачу до 100 млн, які ми вже виділили, зокрема в Європейський фонд, який використовується для закупівлі нелетальної допомоги", - додав прем'єр Ірландії.

За його словами, "ми навчатимемо українських військових у сфері розмінування, у сфері військової медицини, ми також допомагаємо Україні у сфері інфраструктури, надали певне обладнання для відновлення енергопостачання, також обладнання для очищення води".

"Я вірю, що Україна має бути членом Європейського Союзу, адже Європа - це і ваш дім", - сказав Варадкар.

За його словами, "зараз понад 87 тисяч українців проживають в Ірландії. Це близько 2% нашого населення. Ірландці прийняли український народ у свої домівки, у свої серця. І тому, стоячи тут, від імені ірландського народу, від імені українців, які перебувають зараз в Ірландії, ми хотіли б іще раз засвідчити нашу безумовну солідарність із вами, а також з українським народом".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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