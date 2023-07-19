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АНАЛІТИКА

Путін не поїде на саміт у ПАР, де його мали б заарештувати

 

Президент Росії Владімір Путін "за взаємною згодою" не поїде на саміт БРІКС у Південноафриканській Республіці, де його мали б заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси.

На саміті особисто будуть присутні лідери Бразилії, Індії, Китаю і ПАР.

"За взаємною згодою, президент Росії Владімір Путін не поїде на саміт. Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергєй Лавров", - йдеться у повідомленні.

Досі зберігалася невизначеність з приводу того, чи лідер РФ поїде на саміт, оскільки ПАР - країна-учасниця Римського статуту і зобов'язана була би заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Раніше президент ПАР Рамафоса публічно заявляв, що очікує участі Владіміра Путіна на саміті БРІКС.

Минулого тижня вже з'являлася інформація, що ПАР просила Росію відправити замість Путіна Лаврова, але отримала відмову.
Ключові теги: ПАР, Росія
 

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