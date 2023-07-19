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АНАЛІТИКА

Іспанія відправила польовий госпіталь в Україну, готує 4 танки Leopard і БТРи

Іспанія відправила польовий госпіталь в Україну, готує 4 танки Leopard і БТРи

 

Іспанія відправила в Україну польовий госпіталь та наступного тижня відправить ще чотири танки Leopard 2A4, 10 бронетранспортерів та іншу техніку.

Про це повідомили у Міноборони країни після участі очільниці відомства Маргарити Роблес у зустрічі формату "Рамштайн" 18 липня, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі на засіданні міністр підкреслила важливість передачі Україні посиленого польового госпіталю, який має можливості для проведення невідкладної хірургії, необхідні післяопераційні приміщення, аптеку, стерилізаційну, лабораторію та два модулі для госпіталізації.

Напередодні госпіталь залишив Іспанію і 23 липня він прибуде до Польщі, звідки вирушить до України. Раніше українські лікарі та логістичний персонал пройшли підготовку в Сарагосі і вже готові до розгортання, збирання та експлуатації шпиталю в зоні бойових дій.

Міністр також оголосила, що наступного тижня Іспанія морем відправить в Україну чотири бойові танки Leopard 2A4, десять бронетранспортерів і кілька всюдиходів, невеликі вантажівки і машини швидкої допомоги.

Роблес також оголосила, що влітку буде відправлена нова партія легкого озброєння і боєприпасів великого калібру.

Нагадаємо, в липні українські прикордонники та митники завершили перший кінологічний курс із виявлення вибухових речовин, зброї та боєприпасів в Іспанії.

У червні Іспанія оголосила про плани передати Україні польовий шпиталь, а також 20 бронетранспортерів і чотири танки Leopard 2A4.

Раніше ЗСУ отримали шість танків Leopard 2A4 від Іспанії.
Ключові теги: Іспанія
 

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