Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Зернова угода»: Туреччина навряд чи стане супроводжувати судна, як просить Україна, - Bloomberg

 

Туреччина навряд чи погодиться супроводжувати судна з українським продовольством у рамках "зернової ініціативи" після виходу Росії з угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", вона відкликала гарантії безпеки судноплавства.

Спільний керуючий директор грецької компанії Doric Shipbrokers SA Василіс Муїс, яка раніше відправляла судна через "зерновий коридор" вважає, що "жоден розсудливий власник не звернеться туди без страхування".

Генеральний директор HarvEast Holding Дмитро Скорняков вважає, що головним завданням для України зараз є підтримка Туреччину. Він припустив, що військовий супровід з боку Туреччини може бути використаний для суден, що заходять і виходять з українських портів.

При цьому чиновник, знайомий з цим питанням, у коментарі виданню зазначив, що це був би дуже ризикований крок для Туреччини, і країна навряд чи візьме в цьому участь. Він додав, що Туреччина не буде ризикувати своїми кораблями, щоб допомогти суднам з України, і замість цього вона зосереджена на перезапуску угоди за участю Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,1506
  0,0694
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6504  0,05 0,14 37,3136  0,02 0,04
EUR 40,9536  0,01 0,02 41,8540  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес