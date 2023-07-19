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«Зернова угода»: Туреччина навряд чи стане супроводжувати судна, як просить Україна, - Bloomberg
09:56 19.07.2023 |
Туреччина навряд чи погодиться супроводжувати судна з українським продовольством у рамках "зернової ініціативи" після виходу Росії з угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Після того, як Росія вийшла із "зернової угоди", вона відкликала гарантії безпеки судноплавства.
Спільний керуючий директор грецької компанії Doric Shipbrokers SA Василіс Муїс, яка раніше відправляла судна через "зерновий коридор" вважає, що "жоден розсудливий власник не звернеться туди без страхування".
Генеральний директор HarvEast Holding Дмитро Скорняков вважає, що головним завданням для України зараз є підтримка Туреччину. Він припустив, що військовий супровід з боку Туреччини може бути використаний для суден, що заходять і виходять з українських портів.
При цьому чиновник, знайомий з цим питанням, у коментарі виданню зазначив, що це був би дуже ризикований крок для Туреччини, і країна навряд чи візьме в цьому участь. Він додав, що Туреччина не буде ризикувати своїми кораблями, щоб допомогти суднам з України, і замість цього вона зосереджена на перезапуску угоди за участю Росії.
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