Литва на «Рамштайні» оголосила про створення коаліції розмінування для України

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у вівторок на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", поінформувало литовське Міноборони.

Як пояснив Анушаускас під час зустрічі у форматі "Рамштайн", коаліція з розмінування дозволить консолідувати й координувати поточну та заплановану допомогу Україні у цій сфері. Він запросив інші держави долучитись і надати допомогу.

"Коаліція формується за принципом "train and equip" ("навчай та озброюй". - Ред.), який використовується у межах допомоги українцям із військовою підготовкою, яку Литва надає разом із Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією, а незабаром - і Данією", - додав міністр.

Учасники коаліції з розмінування можуть надати інструкторів для навчання українських саперів або обладнання для розмінування, пояснив Анушаускас.

Голова Міноборони Литви також поінформував, що пускові установки NASAMS, які країна за власний кошт придбала для України, прибудуть цієї осені. А загальний внесок Вільнюса в допомогу Києву в липні становить 24 мільйони євро.

Нагадаємо, що Литва стала однією з учасниць Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI), яка передбачає чотири тренінги протягом 2023 року з метою підготовки й навчання українських саперів.

Як оцінювало раніше цього року розвідувальне співтовариство Міноборони Великої Британії, для розмінування України, ймовірно, знадобиться десятиліття.