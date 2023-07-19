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АНАЛІТИКА

Міллі не погодився із Залужним: У нас пішли б роки, щоб дати Україні необхідну кількість F-16

 

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що в контексті нинішнього контрнаступу України ключовими є засоби протиповітряної оборони, а не сучасні винищувачі.

Таку заяву Міллі зробив за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, передає кореспондент "Європейської правди".

Топ-генерала США попросили прокоментувати слова головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про те, що для успішного просування на фронті Україні обов'язково потрібні винищувачі F-16, щоб також мати перевагу у повітрі.

Міллі зауважив, що для України найбільш економний і дієвий спосіб захистити небо - не з повітря, а із землі за рахунок систем протиповітряної оборони, а російська авіація, хоч і переважає над українською, наразі не є вирішальним фактором.

"Втрати, яких Україна зазнає в ході контрнаступу, пов'язані не стільки з застосуванням Росією авіації, скільки з мінними полями. Саме зараз треба вирішувати проблему мінних полів, а не авіації", - підкреслив він.

Говорячи про F-16, американський генерал нагадав, що це - дуже дорога інвестиція: "десяток F-16 - це два мільярди доларів".

"Росіяни мають сотні винищувачів четвертого покоління. Якщо українці хочуть зрівнятись із росіянами, хай навіть вполовину, йдеться про величезну кількість літаків. На підготовку льотчиків, обслуговування й підтримку техніки, пошук фінансових ресурсів для цього підуть роки", - додав він.
Ключові теги: США
 

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