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ПРООН допоможе Україні зі страхуванням військових ризиків і розмінуванням
23:01 18.07.2023 |
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Нью-Йорка підписав з адміністратором Програми розвитку ООН (ПРООН) Ахімом Штайнером меморандум про співпрацю між МЗС України та ПРООН.
Як повідомляється на сайті МЗС України у вівторок, меморандум передбачає залучення додаткової допомоги ПРООН до післявоєнної відбудови України в рамках пріоритетів українського уряду, зокрема, у сфері страхування воєнних ризиків, розмінування, відновлення енергетичної інфраструктури та підтримки малого і середнього бізнесу.
"Уряд України активно заручається підтримкою іноземних партнерів для повоєнної відбудови. Програма розвитку ООН - це потужна проєктна агенція із загальним бюджетом в 6,7 млрд дол. США. Меморандум, який ми підписали сьогодні, надасть можливість збільшити обсяги її підтримки, зокрема дозволить залучати її експертизу та можливості задля вирішення першочергових завдань відновлення України: страхування ризиків, пов'язаних із війною, розмінування територій, відновлення постраждалої енергетичної інфраструктури та підтримки малого і середнього бізнесу", - зазначив Кулеба.
Міністр додав, що МЗС України та ПРООН також працюватимуть у рамках пріоритетів українського уряду щодо забезпечення сталого економічного зростання, підвищення стійкості структур управління та соціальної згуртованості в українському суспільстві, щоб ефективніше долати наслідки збройної агресії РФ проти України.
Меморандум також передбачає залучення експертів для реалізації програми підтримки МЗС у сферах кризових комунікацій та протидії дезінформації, а також цифровізації консульських послуг для громадян.
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